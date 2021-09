Wahlbeobachtung: Was es zu beachten gilt

Die AfD setzt sich dafür ein, dass ihre Anhänger als Wahlbeobachter die Abgabe und die Auszählung der Stimmen bei der Bundestagswahl beobachten. Nach dem Motto "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser". Wahlbeobachtung ist grundsätzlich auch möglich.

Wahlregeln in Demokratien sind eindeutig

Wenn in autoritären Staaten gewählt wird, gibt es immer wieder begründete Zweifel an den Ergebnissen. Wurden alle Stimmen gezählt? Wurden Wahlzettel gefälscht? Oder das Endergebnis manipuliert? Doch in einer Demokratie sind die Regeln eindeutig: Jeder Erwachsene hat eine Stimme. Artikel 38 des Grundgesetzes sagt: "Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt." Doch in den letzten Jahren werden auch hierzulande immer mal wieder Zweifel gestreut, ob es bei den Wahlen mit rechten Dingen zugeht.

Wahlen in Deutschland sind transparent

Konkrete Belege für Manipulationen oder gar systematischen Wahlbetrug sind die "Gerüchtemacher" bislang allerdings schuldig geblieben. Aus den Reihen der AfD wurden zwar immer wieder einzelne Vorwürfe erhoben, jedoch ohne Beweise. Offiziell ruft die Partei zur Wahlbeobachtung auf. Und das ist auch ihr gutes Recht. Genauer gesagt: Es ist jedermanns Recht.

Die Wahlen in Deutschland sind transparent. "Während der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses hat jedermann zum Wahlraum Zutritt." (§ 54 Bundeswahlordnung) Und das gilt laut Bundeswahlleiter auch für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses. Die Auszählorte werden von den Wahlbehörden der Kommunen bekannt gegeben.

Türen dürfen offenbleiben, wenn die Wahllokale schließen

Wahlbeobachter dürfen kommen und gehen wie sie möchten, sie müssen sich weder anmelden noch ausweisen. Selbst Personen, die nicht wahlberechtigt sind, dürfen in die "Wahlräume", wie die Wahllokale offiziell heißen. Wer will und die Kondition hat, kann also schon um acht Uhr morgens, noch vor der ersten Stimmabgabe, kommen und nachschauen, ob die Wahlurnen verschlossen sind. Und bleiben dürfen die Beobachter bis zum Schluss.

Selbst während der vielzitierten Schließung der Wahllokale dürfen alle Anwesenden, also auch Beobachter, im Raum bleiben. Die Schließung um 18 Uhr bedeutet lediglich, dass Wähler, die danach zum Wahlraum kommen, nicht mehr zur Stimmabgabe zugelassen werden. Die Türen der Wahlräume werden allerdings von vielen Wahlleitern um 18 Uhr symbolisch auf- und zugemacht. Wahlbeobachter dürfen auch das kritisch beobachten, von innen oder von außen.

Wahlbeobachter dürfen nicht stören

Das oberste Gebot für alle im Wahlraum: Das Kreuzchenmachen ist geheim. Die Wähler gehen allein in die Wahlkabine und stimmen geheim ab. Wahlbeobachter dürfen auch sonst nicht stören. Der Wahlleiter darf jederzeit bitten, einen gebührlichen Abstand von etwa zwei Metern zu Wählern und Wahlhelfern einzuhalten. Das galt und gilt unabhängig von Corona. Bild- und Tonaufnahmen sind nur angemeldeten Pressevertretern erlaubt.

Auch der Einblick in das Wählerverzeichnis oder sonstige Unterlagen der Wahlhelfer ist nicht gestattet. Die eigentlichen Ergebnisse der Wahl aber dürfen von jedem notiert werden. Wenn Wahlbeobachter sich nicht an diese Regeln halten oder wenn die Zahl der Anwesenden den Ablauf der Wahl beziehungsweise der Auszählung stört, darf der Wahlleiter Beobachter aus dem Raum weisen.

Wenig Spielraum für Manipulationen

Die Grundsätze der freien Wahlen lassen wenig Spielraum für Manipulationen. Abgegebene Stimmzettel sind Dokumente, die aufbewahrt und jederzeit nachgezählt werden können. Das gehört ebenfalls zu den Transparenzregeln. Auch ohne freiwillige Wahlbeobachter gilt das Mehraugenprinzip. Die Wahlvorstände sind pluralistisch besetzt, die Wahlhelfer kontrollieren sich bei der Auszählung und zählen die Ergebnisse der Kollegen noch einmal nach.

Auch Hacker haben keine Chance, mit Computermanipulationen in die Wahl einzugreifen. Denn für das endgültige Wahlergebnis werden die Niederschriften aus allen Wahlräumen in physischer Form ausgewertet. Nur für das vorläufige Endergebnis werden elektronische Übermittlungswege eingesetzt.