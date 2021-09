Bundestagsambitionen: Wie kommen die Freien Wähler im Norden an?

Hubert Aiwanger steht in der Bremer Innenstadt vor dem Rathaus. Eine Hand am Bronzebein des Esels der Bremer Stadtmusikanten, den Blick nach vorne in die Kameras gerichtet. Ein bayerischer Tourist bleibt stehen: "Herr Minister, was macht ein Bayer in Bremen?" Seine Antwort: "Wahlkampf! Wahlkampf! Dass die Freien Wähler in den Bundestag kommen."

Hubert Aiwanger versucht mit seinen Freien Wählern in den Bundestag einzuziehen - wieder einmal. Doch ein großes Hindernis steht voraussichtlich im Weg - die Fünf-Prozent-Hürde.

Zur Übersicht: Aktuelle News und Hintergründe zur Bundestagswahl

Wahlkampf außerhalb Bayerns

In diesen Tagen ist der Chef der Freien Wähler auch über die Grenzen Bayerns hinaus unterwegs, wie hier in Bremen. Der Parteivorsitzende gibt sich überzeugt: Es täte dem Land gut, wenn die Freien Wähler in Berlin wären. "Aber nicht, weil ich so toll bin, sondern weil die Freien Wähler so toll sind," sagt Aiwanger gegenüber dem BR-Politikmagazin Kontrovers.

Die Freien Wähler konnten außerhalb Bayerns tatsächlich bereits punkten: In Rheinland-Pfalz etwa gelang der Partei im März der Einzug in den Landtag. Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier beobachtet die Partei. Er stellt fest, dass die Freien Wähler einer schwächelnden Union Wähler streitig machen können: "Die Freien Wähler versuchen auch ähnliche Wähler für sich zu gewinnen, wie die Unionsparteien. Wenn die Unionsparteien eben nicht gut mobilisieren, nicht so gut aufgestellt sind – wie eben in Rheinland-Pfalz – dann wäre es gut für die Freien Wähler."

Die Alternative zur Union?

Grundvoraussetzung dafür ist allerdings bundesweite Bekanntheit. Mit seiner persönlichen Impfskepsis hat Aiwanger den Regierungspartner CSU, allen voran Markus Söder, zunehmend provoziert und in der Impffrage zuletzt konstant eine Gegenposition eingenommen. So sind er persönlich und seine Freien Wähler über die Grenzen Bayerns hinaus bekannter geworden – ein bisschen. Erkennen die Passanten in Bremen den Niederbayern? Das Ergebnis ist aus Sicht der Freien Wähler eher ernüchternd: Es reicht von "Ne, kenn ich nicht" über "War der nicht bei der CSU?" bis hin zu "Ja, den kennen wir!" und einem "Aiinger oder so ähnlich!"

Reicht Provokation für Stimmenfang?

Aiwangers Haltung zur Corona-Impfung hat sich jedoch auch bis Bremen herumgesprochen, kommt bei den Bremer Passanten aber eher nicht gut an. Auch innerhalb der eigenen Reihen, bei den Freien Wählern, gab es Irritationen um die Position des Parteivorsitzenden in Sachen Impfen.

Auch für den Trierer Politikprofessor Jun ist Aiwangers Impf-Position kein Wahlkampfschlager: "Er stellt sich ja nicht auf die Seite der Radikalen Impfgegner, er stellt sich nicht auf die Seite derer, die sich Querdenker nennen, sondern er sagt halt, ich habe eine gewisse persönliche Skepsis. Diese mittlere Position, die ist nicht sehr wählerwirksam."

Schwindet sein Alleinstellungsmerkmal?

Dazu kommt, dass die Abgrenzung zur Corona-Politik der CSU und Markus Söders nun ausgerechnet in der Schlussphase des Wahlkampfs schwieriger werden könnte: Denn auch Markus Söder hat nun seine Corona-Strategie geändert und lässt mehr Freiheiten zu. Die Freien Wähler fordern deshalb einfach etwas mehr - den so bezeichneten "Freedom Day".

Ein genaues Datum - den 11. Oktober - an dem alle Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden sollen. Laut Aiwanger gehe es im Gespräch mit Kontrovers darum eine "Never-Ending-Story" der verlängerten Corona-Maßnahmen bis Jahresende zu verhindern.

Ob das genügt, damit die Freien Wähler den Einzug in den Bundestag über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen? Der Trierer Politikprofessor Jun ist skeptisch: "Ich sehe dann doch, dass hier auf Bundesebene es zu viele Regionen gibt, in denen die Freien Wähler nicht stark präsent genug sind, und da müssten sie schon in RLP und Bayern oder in Teilen Ostdeutschlands herausragende Ergebnisse erzielen um am Ende die Fünf Prozent zu meistern."