Bundesrichter entscheiden über Söders erste Ausgangsbeschränkung

Als sich im März 2020 in Deutschland die erste Corona-Welle ausbreitete, entschieden sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kabinett für besonders strenge Regeln: Während andere Bundesländer auf Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum setzten, ging die Staatsregierung weiter und ordnete eine "vorläufige Ausgangsbeschränkung" an: Das Verlassen der eigenen Wohnung war "nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt". Dazu zählten der Weg zur Arbeit oder zum Arzt, Einkäufe und der Besuch bei Lebenspartnern. "Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung zu kontrollieren", hieß es in der bayerischen Corona-Verordnung vom 31. März 2020.

Vor ziemlich genau einem Jahr erklärte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die entsprechenden Passagen der Verordnung, die vom 1. bis 19. April 2020 gegolten hatte, nachträglich für unwirksam. Das wollte die Staatsregierung nicht auf sich sitzen lassen und legte Revision ein. Daher befasst sich heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in mündlicher Verhandlung mit den früheren bayerischen Corona-Regeln. Das Urteil in Revisionsverfahren wird in der Regel am selben Tag verkündet, in besonderen Fällen ist aber auch ein gesonderter Termin möglich.

Verwaltungsgerichtshof: "Keine notwendige Maßnahme"

Laut den obersten bayerischen Verwaltungsrichtern war die erste Ausgangsbeschränkung im Freistaat zwar "grundsätzlich geeignet", die Corona-Übertragung zu hemmen. In ihrer Ausgestaltung sei es aber "keine notwendige Maßnahme" gewesen. Die Regelung sei "so eng gefasst" gewesen, dass sie unverhältnismäßig gewesen sei, hieß es in dem Beschluss.

Bei der Auswahl von Schutzmaßnahmen müsse "von mehreren gleich geeigneten Mitteln" jenes gewählt werden, das die Grundrechte am wenigsten belaste, mahnte der Verwaltungsgerichtshof. "Im vorliegenden Fall kämen als mildere Maßnahme Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum in Betracht, da diese den Aufenthalt von Einzelpersonen im öffentlichen Raum unberührt lassen."

"Infektiologisch unbedeutend"

Darüber hinaus war die vorläufige Ausgangsbeschränkung in ihrer konkreten Form nach Meinung der Richter auch "unangemessen": Es sei nicht ersichtlich, warum die Gefahr der Bildung von Ansammlungen eine landesweite Ausgangsbeschränkung rechtfertigen sollte, "zumal diese Gefahr lediglich an stark frequentierten Lokalitäten bestanden haben dürfte", hieß es im Beschluss. "Hier wären auch regionale und örtliche Maßnahmen das mildere Mittel gewesen."

Den Richtern zufolge ist es "für sich gesehen infektiologisch unbedeutend", ob sich eine Person allein oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts außerhalb der eigenen Wohnung im Freien aufhält.

Holetschek: "Wirksames und richtiges Mittel"

Die bayerische Staatsregierung teilt die Bedenken des Verwaltungsgerichtshofs nicht. "Wir sind davon überzeugt, dass die Ausgangsbeschränkungen Ende März bis Anfang April 2020 zum Wohl und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Bayerns in der ersten Welle der Pandemie ein wirksames und richtiges Mittel waren", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) vor einem Jahr der Deutschen Presse-Agentur.

Daher gehe der Freistaat in Revision. "Klar ist: Wir mussten damals schnell und entschlossen handeln, in einer Situation, in der es noch wenig Erfahrung im Umgang mit dem Coronavirus gab", argumentierte der Minister.

Bundesrichter prüfen auch sächsische Corona-Verordnung

Neben der bayerischen Ausgangsbeschränkung prüfen die Bundesrichter auch die Wirksamkeit mehrerer Rechtsvorschriften der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 17. April 2020, die bis 3. Mai gegolten hatte. Dabei geht es um die Kontaktbeschränkung, die Schließung von Sportstätten und Gastronomie im Blickpunkt. In erster Instanz wurden sie vom zuständigen Oberverwaltungsgericht als rechtmäßig und in der damaligen Lage als verhältnismäßig eingestuft, wie das Bundesverwaltungsgericht mitteilte.