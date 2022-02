Miltenberger Landrat wählt Bundespräsident: "Richtig aufgeregt"

Die anstehende Bundespräsidenten-Wahl am Sonntag löst beim Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf (Bündnis 90/Die Grünen) ein vorfreudiges Kribbeln aus. Denn als Delegierter der 17. Bundesversammlung darf der Grünen-Kommunalpolitiker das Staatsoberhaupt mitwählen. "Ich bin richtig aufgeregt, das mitzuerleben", so Scherf im Gespräch mit BR24. "Sowas passiert einem als normaler Mensch, wenn man nicht gerade im Bundestag sitzt, höchstens einmal im Leben."

Anfrage an Scherf kam per SMS

Im November 2021 habe er per SMS von Katharina Schulze, der Vorsitzenden der Grünen im Landtag, das Angebot erhalten, Teil der Bundesversammlung zu werden. Nach kurzer Überlegung und einem Blick in den Terminkalender habe er sofort zugesagt, so Scherf. Am Sonntag wolle er für eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier stimmen – "mit absoluter Überzeugung". Denn Steinmeier verkörpere, so Scherf, das, was dem Land in diesen Zeiten guttue, agiere "unaufgeregt, mit einer klaren Hand und einem gewissen maßvollen Sich-Äußern". Er habe Steinmeier bisher einmal persönlich getroffen, als dieser schon Bundespräsident war: zufällig, auf einem Bahnsteig in Bozen, als beide mit ihren Familien auf der Heimreise vom Südtirol-Urlaub gewesen seien.

Scherf als einziger Delegierter aus Unterfranken

Der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf ist am Sonntag einer von insgesamt 1.472 Delegierten der Bundesversammlung. Dazu gehören sämtliche Bundestagsabgeordnete und ebenso viele Wahlleute, die von den Landesparlamenten nominiert werden. Scherf ist der einzige Unterfranke unter den 255 Delegierten in der Bundesversammlung, die nicht Mitglied des Bundestags oder eines Landtags sind. Den größten Teil dieser Gruppe bilden aktive und ehemalige Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Parteipolitiker. Dazu kommen Vertreter aus Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und dem Gesundheitswesen.

Prominente Mitglieder der Bundesversammlung

Am Sonntag mit dabei sind beispielsweise der Sänger Roland Kaiser (nominiert von der SPD), Fußball-Bundestrainer Hansi Flick (CDU), Freiburg-Fußballtrainer Christian Streich (Grüne) oder der Kabarettist Dieter Nuhr (FDP). Landrat Jens Marco Scherf freut sich besonders auf ein Mitglied der Bundesversammlung: den Musiker und Autor Thees Uhlmann (für die SPD in der Bundesversammlung). Vor knapp zwei Jahren, so Scherf, habe er nämlich wegen der Corona-Pandemie ein Uhlmann-Konzert im Aschaffenburger Live-Club "Colos-Saal" verpasst. Auch deshalb wolle er am Sonntag in Berlin unbedingt ein paar persönliche Worte mit Uhlmann wechseln.