Bundespräsident Steinmeier will Bayreuther Festspiele besuchen

Seit Joachim Gauck im Jahr 2013 hat kein amtierender Bundespräsident mehr die Bayreuther Festspiele besucht. Jetzt hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) seinen Besuch in der Wagnerstadt für den 21. August angekündigt. Damit folgt der Bundespräsident einer Einladung der Stadt Bayreuth, heißt es aus dem Rathaus.

Bayreuth freut sich über "besonderes Zeichen der Wertschätzung"

"Seine Zusage ist für die Stadt wie für die Bayreuther Festspiele ein besonderes Zeichen der Wertschätzung", so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Steinmeier will eine Vorstellung der Wagner-Oper "Tannhäuser" besuchen, für die er bereits im vergangenen Jahr nach Bayreuth hatte kommen wollen. Wegen der damaligen Ereignisse in Afghanistan musste Steinmeier aber kurzfristig absagen.