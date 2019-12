02.12.2019, 05:18 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Bundespräsident Steinmeier besucht Penzberg

An diesem Montag besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die islamische Gemeinde in Penzberg. Die Pegida–Bewegung will gegen den Besuch Steinmeiers protestieren. Die SPD hat zu einer Gegenkundgebung aufgerufen.