Bundespräsident nimmt sich Zeit für Pflegerin aus Forchheim

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit Bürgern aus Bayern sprechen, die im Zuge der Corona-Pandemie besonders gefordert sind. Per Videoschalte will sich Steinmeier beispielsweise mit Zilli Wagner vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Forchheim unterhalten.

Die Altenpflegerin ist eines der Gesichter der Kampagne "Ich krempel die Ärmel hoch". Mit diesem Motto wirbt das Bayerische Gesundheitsministerium seit einigen Wochen unter anderem bei Pflegekräften für eine Corona-Impfung.

Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier findet virtuell statt

Steinmeier will sich im Rahmen der Videokonferenz auch mit dem Ärztlichen Leiter des Impfzentrums Fürth, dem Medizinischen Direktor des Klinikums Weiden und einem Krankenpfleger einer Tagesklinik in München-Schwabing unterhalten.

Ein ähnliches "Regionalgespräch" mit Menschen, die sich in der Corona-Pandemie besonders engagieren, hatte der Bundespräsident bereits im November geführt. Da war Steinmeier noch persönlich zu einem Besuch nach Nürnberg gekommen. Aufgrund der Infektionslage wird die Serie von Regionalgesprächen mittlerweile als Videoschalte geführt.