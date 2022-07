Bundespräsident besucht Bayern mit diplomatischem Korps

Seit 1996 richten die Bundespräsidenten einmal jährlich eine Informations- und Begegnungsreise mit den Missionschefs des Diplomatischen Korps und der internationalen Organisationen in eines der 16 Bundesländer aus. 2019 war beispielsweise Rheinland-Pfalz das Ziel, 2018 Bremen und 2017 Sachsen-Anhalt. Nach zwei Jahren coronabedingtem Ausfall ist in diesem Jahr der Freistaat Bayern das Ziel.

Auf dem Programm von Steinmeier: Nürnberg, Erlangen, Bamberg

Gemeinsam mit dem Diplomatischen Korps und weiteren Vertretern wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Firma Leistritz in Nürnberg besuchen. Ein Betrieb, der bei Pump- und Turbinentechnik, im Bereich formgebender Verfahren sowie Maschinen- und Werkzeugbau auf Klimaschutz, Ressourcenschonung und Reduzierung der CO2-Emissionen setzt. Unter anderem fertigt Leistritz Batteriekühlungspumpen für E-Autos, aber zum Beispiel auch lebensmittelgerechte Folien aus Recyclingplastik.

Im Anschluss ist ein gemeinsames Mittagessen des deutschen Staatsoberhauptes und seinen Gästen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg vorgesehen.

💡 Stichwort: Diplomatisches Korps

Offiziell ist das Diplomatische Korps nicht weiter definiert. In der Regel besteht es jedoch aus Missionschefs eines Landes, die in Deutschland als Vertreter stationiert sind. Das können Botschafter oder auch Gesandte und sogenannte Nuntien, also Botschafter des Heiligen Stuhls, sein. Aber auch weitere Personen, die das jeweilige Außenministerium eines Landes akkreditiert hat, können zum Diplomatischen Korps gehören.

Bayern und seine innovativen Produkte

Ein weiterer Programmpunkt auf der Reise von Frank-Walter Steinmeier wird dann ein Besuch des Helmholtz-Instituts für Erneuerbare Energien in Erlangen sein. Hier wird es um eine nachhaltige Energieversorgung der Zukunft gehen, speziell um Wasserstoff.

Die Delegation wird vier Stationen besuchen. Unter anderem wird der Münchner Autobauer BMW seinen Wasserstoff X5 SUV-Prototypen präsentieren und Bosch die SOFC Brennstoffzelle. Schaeffler stellt die industrielle Fertigung von Elektrolyse und Brennstoffzellenkomponenten vor und Siemens Mobility seinen Wasserstoffzug Mireo H2. Er verfügt schon jetzt über eine Reichweite von 1.000 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern. Der Wasserstoffzug ist so leistungsfähig wie elektrische Triebzüge.

Anschließend ist ein Besuch bei der weltweit ersten kommerziellen Wasserstofftankstelle in Erlangen und des sogenannten LOHC-Wasserstoffspeichers geplant. Ein Speicher, der Wasserstoff durch ein Trägermedium lagerfähig macht und durch Wärme wieder freisetzen lässt.

"Der Klimaschutz ist eine weltweite und generationenübergreifende Aufgabe, die wir nur im Dialog lösen können. (...) Denn ebenso wenig, wie der Klimawandel an Landesgrenzen Halt macht, können wir es uns leisten, ausschließlich in Kategorien nationaler Interessen zu denken." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, 10. Petersberger Klimadialog 2019

Internationale Zusammenarbeit bei Klimaschutz, Mobilität und anderen Themen

Der Besuch des Bundespräsidenten und des Dipomatischen Korps ist natürlich in erster Linie ein Zusammentreffen mit Vertretern aus anderen Ländern und internationalen Organisationen. Doch es dient auch einem wirtschaftlichen Zweck. Bei Lösungen zum Klimaschutz, CO2- und Energieeinsparungen, Entwicklung fortschrittlicher Technologien unter anderem bei der Mobilität, setzen viele Staaten auf internationale Zusammenarbeit.

Nur so, ist die Überzeugung, können die Aufgaben der Zukunft gelöst werden. Der Besuch von Frank-Walter Steinmeier soll damit auch den Gästen vermitteln, was Deutschland schon jetzt an Lösungsansätze bieten kann. Im besten Fall lassen sich auf der Reise wirtschaftliche und wissenschaftliche Kontakte knüpfen.