Bundespräsident ehrt acht Spitzen-Azubis aus Mittelfranken

Die "Deutschen Meister" werden im Rahmen der sogenannten "Besten-Ehrung" des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) geehrt. Die Auszeichnung der acht jungen Fachkräfte aus Mittelfranken nimmt der Bundespräsident gemeinsam mit DIHK-Präsident Eric Schweitzer vor.

Geehrt wird Daniel Fleischmann von der Firma Friedrich Hofmann in Büchenbach. Zu den Ausgezeichneten gehören außerdem Nico Groß von CeramTec in Lauf an der Pegnitz, Frank Hofmann von der Firma Aero-Dienst in Nürnberg, Sinan Klug von Heidelberger Beton Franken in Fürth, Fabian Lukesch von der Leonhard Kurz Stiftung in Fürth, Andreas Nefzger von der Firma Rehau in Feuchtwangen, Leon Pfefferlein von Plastic Omnium Automotive Exteriors in Weißenburg und Andreas Schmidt von der Datev in Nürnberg.

Beste Azubis kommen aus NRW und Bayern

Die jährliche Ehrung der bundesbesten IHK-Azubis findet heute zum 13. Mal in Berlin statt. In diesem Jahr gibt es 213 Bundesbeste in 205 Ausbildungsberufen. Sechsmal erreichten zwei Beste im gleichen Ausbildungsberuf die exakt gleiche Punktzahl in ihren Prüfungsergebnissen. In einem Beruf gab es sogar drei Beste. Das Bundesland mit den meisten Besten (60) ist Nordrhein-Westfalen, es folgen Bayern mit 43 und Baden-Württemberg mit 24 Besten.