Bundespolizei stellt 32,6 Kilogramm Böller in Selb sicher

Die Bundespolizei hat am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle in Selb 32,6 Kilogramm Böller und Feuerwerkskörper sichergestellt. Die Böller befanden sich im Kofferraum eines Autos, dessen Fahrer aus Tschechien nach Bayern einreiste, teilte die Bundespolizeiinspektion Selb am Mittwoch mit.

Pyrotechnik auf Asiamarkt in Tschechien gekauft

Der 61 Jahre alte Autofahrer aus Thüringen gab an, die Pyrotechnik auf einem Asiamarkt in Tschechien gekauft zu haben. Er habe nicht gewusst, dass er die Feuerwerkskörper nicht einführen dürfe. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.