Bundespolizei schnappt mutmaßliche Schleuser in Wegscheid

Die Bundespolizei Passau hat am Freitag und Samstag in Wegscheid im Kreis Passau zwei Schleusungen verhindert. Die drei Schleuser aus Syrien, Palästina und der Türkei sitzen mittlerweile im Gefängnis, so die Bundespolizeiinspektion Passau.

Fünf Schleusungen am Freitag

Am Freitag haben Unterstützungskräfte der Bundespolizei Deggendorf gegen 1 Uhr nachts in Wegscheid kurz nach der Einreise aus Österreich einen weißen VW mit deutschem Kennzeichen kontrolliert. Der 21-jährige Fahrer aus Palästina war im Besitz eines Reiseausweises für Flüchtlinge, die weiteren fünf Insassen aus Syrien und dem Irak konnten keine Ausweisdokumente vorzeigen, so die Polizei. Angaben zur Tat wollte der beschuldigte Schleuser nicht machen. Er befindet sich mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt Traunstein, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Die vier eingeschleusten Männer (21 bis 32 Jahre) und die 30-jährige Frau wurden wegen unerlaubter Einreise angezeigt und nach Österreich zurückgewiesen.

Drei Schleusungen am Samstag

Am Samstag haben Bundespolizisten aus Freyung gegen 13 Uhr ein Fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen nahe dem ehemaligen Grenzübergang Wegscheid überprüft: Hier zeigten der 25-jährige syrische Fahrer und sein 29-jähriger türkischer Beifahrer einen Reiseausweis für Flüchtlinge beziehungsweise einen türkischen Reisepass mit deutschem Aufenthaltstitel vor. Die zwei irakischen und der türkische Mitfahrer waren allerdings ausweislos. Auch in diesem Fall machten die beiden mutmaßlichen Schleuser von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, so die Bundespolizei. Sie wurden angezeigt und in die Justizvollzugsanstalten Passau und Nürnberg gebracht, die drei eingeschleusten jungen Männer wurden nach Österreich zurückgewiesen.