Bundespolizei schnappt europaweit gesuchten Sitz-Schlitzer

Die Bundespolizei hat am Samstag-Nachmittag zwei Männer am Münchner Hauptbahnhof festgenommen, weil sie in einer Bayerischen Regiobahn Sitze aufgeschlitzt hatten. Bei einem der Festgenommenen stellte sich heraus, dass er mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Er blieb in Gewahrsam und wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das berichtet die Bundespolizeidirektion München am Sonntag.

Fahrgäste hatten Männer bemerkt, die "mit Messern hantierten"

Demnach erhielt die Bundespolizei gestern gegen 16 Uhr einen Hinweis auf zwei Männer, die auf der Fahrt von Füssen nach München mit Messern hantierten und Sitze aufschlitzten. Nach Ankunft am Münchner Hauptbahnhof griffen Beamte der Bundespolizei die beiden polnischen Männer auf.

Einer der beiden, ein 25-Jähriger, verweigerte, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten, und verhielt sich aggressiv. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten drei Taschenmesser sowie einen Elektroschocker bei dem Mann. Später wurde bei ihm zudem ein Atemalkoholwert von 2,31 Promille gemessen.

Europaweit Gesuchter trug keine Maske

Im Zug fanden die Polizeibeamten zwei aufgeschlitzte Sitze vor, zudem berichteten Zeugen, dass beide Männer trotz mehrfacher Aufforderung während der Fahrt keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatten. Diese sind wegen Corona in Zügen der Bahn vorgeschrieben.

Bei einer Überprüfung des 25-Jährigen im Fahndungssystem wurde ein europäischer Haftbefehl vom Juni 2021, erwirkt von Polen, mit Festnahme- und Auslieferungsvermerk festgestellt. Wegen Diebstahls mit Waffen, Bandendiebstahl bzw. Wohnungseinbruchdiebstahl war er von der Staatsanwaltschaft Münster zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Komplize kam frei

Während sein 38-jähriger Begleiter nach der Aufnahme des Sachverhalts wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wird der 25-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München heute dem Haftrichter vorgeführt.