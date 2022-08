Bundespolizei Passau geht mit Razzia gegen Schleuser vor

Nach mehrmonatiger Ermittlungsarbeit und intensiver internationaler Zusammenarbeit ist der Bundespolizei Passau und der Staatsanwaltschaft Landshut am Dienstag bei deutschlandweit angelegten Einsätzen ein Schlag gegen eine international agierende Schleusergruppe gelungen. Das meldet die Bundespolizeiinspektion Passau.

Schleuser flohen im Mai 2022 vor Kontrolle

Bei einer Schleusung im Mai 2022 flohen die Täter in einem vollbesetzten VW-Transporter vor einer Polizei-Kontrolle. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt rammten die Schleuser mehrfach ein Polizeifahrzeug und verunfallten dabei. In der Folge kam es bei der Flucht zu Fuß auch zur Abgabe eines Warnschusses. Nun konnte durch intensive und länderübergreifende Zusammenarbeit mit den österreichischen, belgischen und tschechischen Behörden das Ermittlungsverfahren zum Erfolg geführt werden, heißt es von der Bundespolizei.

Bei Razzia Drogen und Beweismaterial sichergestellt

Die Staatsanwaltschaft Landshut mit der Abteilung für organisierte Kriminalität führt das Verfahren wegen gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Im Zuge dessen sind heute insgesamt drei Wohnungen durchsucht, drei Haftbefehle vollstreckt und erhebliches Beweismaterial sichergestellt worden, heißt es. Bei den Durchsuchungen wurden auch größere Mengen an Drogen gefunden, unter anderem circa 1,4 Kilogramm Marihuana, 400 Gramm Haschisch und 155 Gramm Kokain. In einer Wohnung wurde ein algerischer Staatsangehöriger angetroffen, der sich illegal im Bundesgebiet aufgehalten hat. Er wurde der Landespolizei übergeben.

Schleuser verursachten Unfälle und gefährdeten die Geschleusten

Den drei festgenommenen Männern - ein Iraker und zwei Syrer - wird vorgeworfen, gemeinsam seit April 2022 mehrere Einschleusungen von visumspflichtigen Drittstaatsangehörigen auf der sogenannten Balkanroute von Österreich nach Deutschland, Belgien und den Niederlanden organisiert und durchgeführt zu haben. In mehreren Fällen versuchten die Schleuser, den Polizeikontrollen zu entkommen. Dabei verursachten sie schwere Verkehrsunfälle, bei denen die Geschleusten verletzt oder erheblich gefährdet wurden.

Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht

Die durchsuchten Wohnungen befanden sich in Wiesbaden, Wuppertal und Lübeck. Die mutmaßlichen Schleuser wurden deshalb zunächst in Justizvollzugsanstalten in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gebracht. Insgesamt waren bei den Durchsuchungsmaßnahmen 135 Polizeibeamte der Bundespolizei Passau, München, Sankt Augustin, Hünfeld, Köln, Rostock, Lübeck und Ratzeburg im Einsatz. Zudem wurde als besonderes Einsatzmittel zur Überwachung aus der Luft eine Drohne eingesetzt.