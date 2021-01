Bundespolizei kontrolliert verstärkt einreisende Tschechen

Pendler brauchen seit dem Wochenende einen negativen Corona-Test. Seit Sonntag kontrolliert die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen deshalb verstärkt bei einreisenden Tschechen, ob diese einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen können.

682 Tschechen kontrolliert

Schon am Sonntag, dem ersten Tag, als die sogenannte "48-Stunden-Regel" in Kraft trat, wurden 87 Personen kontrolliert, von denen 81 den Testnachweis auch dabei hatten. Eine Person fiel unter eine Ausnahmeregelung, die anderen fünf wurden an das Landratsamt gemeldet. Montag und Dienstag wurden im Grenzraum Waldmünchen, Furth im Wald, Eschlkam und Rittsteig insgesamt 682 Tschechen angehalten. Bei 88 von ihnen fehlte der nötige Testnachweis. Die meisten nutzten aber dann das Testangebot direkt an den Grenzstationen. Sechs Personen, die das nicht machen wollten, wurden dem Gesundheitsamt gemeldet.

Insgesamt, so die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen, hält sich inzwischen der größte Teil der Einreisenden an die neuen Bestimmungen.

Großer Ansturm auch am Mittwoch erwartet

In den beiden Teststationen Furth im Wald und Waldmünchen im Landkreis Cham kam es am Montag zu einem großen Ansturm von Grenzgängern aus Tschechien, die dringend Corona-Schnelltests benötigten. Es kam zu langen Schlangen und stundenlangen Wartzeiten. Der nächste große Andrang wird morgen erwatete. Dann benötigen Grenzgänger wieder ein neues 48-Stunden-Testergebnis.