Bundespolizei in Bayreuth bekommt weitere Terror-Spezialeinheit

Die Bundespolizei am Standort Bayreuth wird personell aufgestockt. Voraussichtlich ab 2023/2024 soll es in der Stadt eine zweite Spezialeinheit zur Terrorismusbekämpfung geben, teilten der Chef der Bundespolizei in Bayreuth, Dieter Hader, und die Bayreuther CSU-Bundestagsabgeordnete Silke Launert mit.

54 neue Dienstposten

Die neue „Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) plus“ besteht aus 54 Dienstposten und ist unmittelbar unterhalb der GSG 9 angesiedelt. Aufgabe der BFE-plus ist es, die Reaktions- und Durchhaltefähigkeit der Bundespolizei im Falle eines terroristischen Anschlags zu erhöhen. Die erste solche Elite-Einheit war 2016 in Bayreuth eingerichtet worden. Bundesweit gibt es fünf BFE-plus-Standorte.

Standort Bayreuth ist sicher

Hader sprach von einem guten Signal für alle Beschäftigen in Bayreuth. Im Vorfeld hatte es Befürchtungen gegeben, der er könnte gefährdet sein. Insgesamt umfasst der Bundespolizei-Standort in Bayreuth 573 Dienstposten.