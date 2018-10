12.10.2018, 14:05 Uhr

Bundespolizei findet neun Flüchtlinge in einem Transporter

Bei der Kontrolle eines Transporters am Füssener Bahnhof hat die Polizei neun Flüchtlinge entdeckt, sie waren ungesichert auf der Ladefläche. Die Männer gaben an, ca. zehn Stunden unterwegs gewesen zu sein. Der Fahrer ist mittlerweile in U-Haft.