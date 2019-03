vor 6 Minuten

Bundespolizei fasst Ladendieb und findet Waffen

Gleich mit einem ganzen Arsenal an Waffen hat die Bundespolizei in Nürnberg einen Ladendieb erwischt. Zudem trug der 42 Jahre alte Mann eine täuschend echt aussehende Pistole am Gürtelholster, teilten die Beamten mit.