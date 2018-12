Bundespolizei fahndet nach Exhibitionisten von Markt Indersdorf

Nach Angaben der Bundespolizei hat der Gesuchte am 22. November um 13:05 Uhr am Bahnsteig vor einem elfjährigen Mädchen die Hose heruntergelassen und sein Geschlechtsteil gezeigt. Zwei Männer sollen ihn begleitet haben, zu dritt stiegen sie dann in die S-Bahn Richtung Dachau.

Mehrere Mädchen von sexuellen Angriffen betroffen

Nach der Anzeige der Mutter meldeten sich weitere Eltern bei der Polizei, deren Töchter demnach ebenfalls betroffen waren. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige vor dem Missbrauch eine andere Schülerin sexuell beleidigt haben und nachher in der S-Bahn mit einer unbekannten jungen Frau in Streit geraten sein soll.

Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Kurz vor 14 Uhr haben die drei Männer am Hauptbahnhof die S-Bahn laut Videoaufnahmen verlassen. Die Bundespolizeiinspektion sucht nach weiteren Zeugen und Betroffenen des Vorfalles.