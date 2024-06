Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Bundespolizei erlässt Waffenverbot an vier bayerischen Bahnhöfen

Bundespolizei erlässt Waffenverbot an vier bayerischen Bahnhöfen

In München, Nürnberg, Augsburg und Würzburg ist das Mitführen von Waffen an den Hauptbahnhöfen ab sofort verboten. Das hat die Bundespolizeidirektion München kurz nach Mitternacht mitgeteilt. Das Verbot gilt bis zum Ende der Fußball-EM am 15. Juli.