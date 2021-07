vor 12 Minuten

Bundespolizei entdeckt Syrer in Kleintransporter

In Simbach am Inn hat die Polizei in einem Kleintransporter 18 Personen aufgegriffen, die illegal nach Deutschland eingereist waren. Sie saßen auf der Ladefläche und waren nicht angeschnallt. Der mutmaßliche Schleuser befindet sich im Gefängnis.