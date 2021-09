05.09.2021, 20:40 Uhr

Bundespolizei entdeckt elf Migranten in einem Güterzug

Die Bundespolizei hat in einem Güterzug in Raubling elf Migranten entdeckt. Unter den Flüchtlingen, türkische und palästinensische Staatsbürger, seien vier Minderjährige, darunter ein Baby, teilte die Bundespolizei Rosenheim am Sonntagabend mit.