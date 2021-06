Bundespolizei Bamberg rettet verletzten Uhu aus Bahngleisen

Bamberger Bundespolizisten haben zusammen mit Mitgliedern des Bamberger Tierschutzvereins einen verletzten Uhu gerettet. Wie die Bundespolizeimitteilte mitteilte, sei das Tier am Dienstagvormittag verwundet und flugunfähig in den Bahngleisen im Landkreis Bamberg gesessen.

Zur Uhu-Rettung Bahnstrecke gesperrt

Der Tierschutzverein Bamberg hatte die Bundespolizeiinspektion Bamberg über das verletzte Tier auf der Bahnstrecke zwischen Oberhaid und Staffelbach informiert. Mit vereinten Kräften habe man den Uhu retten können, hierfür sei es allerdings nötig gewesen, die Bahnstrecke von Bamberg in Richtung Schweinfurt kurzzeitig in beide Richtungen zu sperren, heißt es weiter.

Der Uhu befinde sich nun beim Tierschutzverein Bamberg, dort würde sich um das Tier gekümmert, so dass es bald wieder gesund und in die Freiheit entlassen werden kann - so ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage des BR.