Bundespolizei: 36 Migranten bei Furth im Wald aufgegriffen

Bei der Kontrolle eines Zuges aus Prag haben am Samstagvormittag Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Furth im Wald insgesamt 36 Migranten aufgegriffen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, stehen zwei weitere Syrer mit festen Wohnsitz in Deutschland in Verdacht, einigen davon bei der illegalen Einreise geholfen zu haben. Sie wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Elfjähriges Mädchen unter den Migranten

Bei den Migranten handle sich überwiegend um Syrer, so ein Sprecher. Die Gruppe bestand fast ausschließlich aus jungen Männern, darunter auch sechs Jugendliche. Lediglich ein elfjähriges Mädchen reiste zusammen mit seinem Onkel und seinen Cousins nach Deutschland.

Das Technische Hilfswerk stellte Zelte und Feldbetten am Bundespolizeirevier Furth im Wald auf. Mitarbeiter des BRK versorgen die Menschen mit Essen und Getränken. Auch das Jugendamt Cham war vor Ort. Drei Minderjährige reisten ohne Begleitung von Verwandten und mussten in Obhut genommen werden.

31 Migranten nach Tschechien zurückgeschickt

Die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen ermittelt gegen alle Migranten wegen unerlaubter Einreise. Die Beamten schoben 31 Personen zurück nach Tschechien, zwei Migranten sollen sich bei der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Regensburg melden.