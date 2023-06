Bundeskanzler besucht DRF-Luftrettung am Flughafen Nürnberg

Im Anschluss an seinen Besuch auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag nutzte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Gelegenheit, um die Station der DRF Luftrettung am Nürnberger Flughafen zu besuchen. Dort dankte er dem Team für seine Arbeit.

Scholz ließ sich über Rettungshubschrauber informieren

Bei dem rund eineinhalbstündigen Besuch ließ sich Schloz an einem auf dem Vorfeld platzierten Hubschrauber über die Arbeit der Besatzungen des Intensivtransporthubschraubers Christoph Nürnberg und des Rettungshubschraubers Christoph 27 informieren. Er ließ sich die Ausrüstung der Rettungshubschrauber erklären und sprach mit den Beschäftigten der Luftrettung über ihr Einsatzkonzept. Scholz dankte den Luftrettern für ihr Engagement und sagte, er sei von der Professionalität und der technischen Ausstattung sehr beeindruckt.

Dank für 50 Jahre Arbeit und über eine Million Einsätze

Er sei berührt von dem Gefühl, dass man sich auf diese Frauen und Männer verlassen könne: "Und dieses Gefühl haben viele Menschen in Deutschland. Das ist ganz konkret ein Vertrauen in die Menschen, die diesen Beruf ergriffen haben und die da mit ganzem Herzen dabei sind", so der Bundeskanzler.

Olaf Scholz dankte außerdem der Luftrettung für 50 Jahre Arbeit und über eine Million Einsätze und appellierte an alle, mehr Verantwortung und Respekt für die Arbeit, die mit der Luftrettung geleistet wird, zu zeigen. Deren Einsätze sollten unterstützt werden anstatt sie zu fotografieren, so der Kanzler.

Zeit zum Austausch mit DFR Luftrettungs-Crew über ihre Arbeit

Bei der anschließenden Führung durch die Stationsräume konnte auch die Crew mit dem Bundeskanzler sprechen, der sich dafür deutlich mehr Zeit nahm, als eingeplant war. Der Vorstandsvorsitzende der DRF Luftrettung, Dr. Krystian Pracz, freute sich vor allem über die Aufmerksamkeit, die der Kanzlerbesuch mit sich bringt. "Es ist uns viel wert, dass unsere Arbeit diese Aufmerksamkeit bekommt, gerade in Zeiten, in denen Rettungsdienst insgesamt teilweise doch sehr schwierige Bedingungen vorfindet."

Rettung aus der Luft

Am Flughafen Nürnberg sind zwei Hubschrauber der DRF Luftrettung stationiert. Mit ihnen sollen Patienten im Umkreis von 60 Kilometern in maximal 15 Minuten erreicht werden können. Der Rettungshubschrauber Christoph 27 ist zusätzlich mit einer Rettungswinde ausgestattet. Das erlaubt die Versorgung und das Ausfliegen von Patienten auch in sehr unzugänglichem Gelände.

Beim Intensivtransporthubschrauber Christoph Nürnberg fliegt immer eine mobile Herz-Lungen-Maschine und ein Inkubator mit. Zur Hubschrauber-Besatzung gehören jeweils ein Pilot (nachts zwei Piloten), ein Notarzt und ein Notfallsanitäter.

Von ihren 29 deutschen Standorten aus leistete die gemeinnützige Organisation im Jahr 2022 nach eigenen Angaben, über 39.300 Einsätze. Davon knapp 3.000 von Nürnberg aus.