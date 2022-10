Bundesinnenministerin Faeser besucht BAMF in Nürnberg

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg erwartet am Montag Nachmittag den ersten Besuch von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Das Amt ist ihrem Ministerium unterstellt. Bei ihrem Antrittsbesuch will sie sich mit Behördenchef Hans-Eckhard Sommer über aktuell drängende Fragen austauschen. Im Fokus steht die Integration der ukrainischen Geflüchteten.

BAMF zuständig für Maßnahmen für ukrainische Geflüchtete

Knapp eine Million Ukrainer sind seit Kriegsbeginn im Februar nach Deutschland geflohen – ein Großteil davon sind Frauen und Kinder. Das geht aus den Daten des Ausländerzentralregisters hervor. Die Zahl derer, die tatsächlich in Deutschland leben, ist aber geringer. Ukrainische Geflüchtete sind zum Teil in andere Länder weitergereist oder in die Ukraine zurückgekehrt. Das BAMF ist für die Integration der Flüchtlinge zuständig und bietet beispielsweise Integrationskurse an.

Integrations- und Deutsch-Kurse

Rund 100.000 ukrainische Geflüchtete haben laut der Bundesbehörde mittlerweile einen Integrationskurs begonnen und lernen Deutsch. Innerhalb von fünf Monaten konnte die Behörde nach eigenen Angaben die Kapazitäten der Kurse verdoppeln. In den Jahren 2015 und 2016, als syrische Kriegsflüchtlinge in Deutschland ankamen, habe dies noch ein Jahr gedauert. Das Integrationskurssystem sei demnach gut aufgestellt, sagt Behördenchef Sommer. An den Integrationskursen nehmen zudem rund 90.000 Menschen aus anderen Ländern der Welt teil, so das BAMF.

Migrationspaket zeigt neuen Kurs in der Asylpolitik

Anders als ihr Vorgänger Horst Seehofer (CSU) hat Nancy Faeser die Integrationskurse für alle Asylbewerber unabhängig von deren Bleibeperspektive geöffnet. Auch sonst schlägt Faeser seit ihrem Amtsantritt im Dezember vergangenen Jahres bei den Themen Migration und Integration einen anderen Kurs ein. Mit dem Migrationspaket, das im Juli beschlossen wurde, sollen etwa langjährige Geduldete und gut integrierte Jugendliche schneller ein Bleiberecht erhalten.

Erleichterter Familiennachzug

Damit Deutschland für ausländische Fachkräfte attraktiver wird, wurde der Familiennachzug erleichtert. Familienmitglieder müssen beispielsweise keine Sprachkenntnisse mehr vorweisen, um nach Deutschland kommen zu können. Auch hat Faeser kürzlich die Entscheidungspraxis bei Asylverfahren queerer Geflüchteter geändert, um diese besser zu schützen. Ihre Anträge dürfen nicht mehr mit der Begründung abgelehnt werden, dass sie ihre sexuelle Orientierung oder Identität in ihrer Heimat verbergen und dadurch einer Verfolgung entgehen könnten.