14.12.2018, 08:15 Uhr

Bundesgerichtshof prüft Mord-Urteil im Feringaseeprozess

Mit dem Prozess um die verbrannte Leiche am Feringasee muss sich der Bundesgerichtshof (BGH) befassen. Der Lebensgefährte der Toten war am Landgericht München zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Verteidiger hat Revision am BGH eingelegt.