vor 36 Minuten

Bundesgerichtshof in Karlsruhe fällt Urteil zu Schrottimmobilien

Wenn ein Gebäude so zerstört ist, dass die Sanierung unverhältnismäßig teuer würde, müssen die Eigentümer es dann trotzdem sanieren? In dieser Frage entscheidet heute der Bundegerichtshof. Anlass ist der Streit um ein Parkhaus in Augsburg.