Bundesgerichtshof entscheidet im Augsburger Trompetenstreit

Mit der höchstrichterlichen Entscheidung des Bundesgerichtshofs Karlsruhe soll ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit geklärt werden. Kläger und Beklagte wohnen Wand an Wand, in zwei Reihenhäusern in einem ruhigen Augsburger Wohngebiet.

Üben darf der Trompetenspieler - unterrichten nicht

Die Kläger stört, dass der Nachbar regelmäßig auf der Trompete spielt. Er muss als Orchestermusiker aber regelmäßig üben und will auch Unterricht geben. Doch letzteres ist ihm von Augsburger Landgericht bereits untersagt worden, und üben darf er nur noch im Dachgeschoss. Dann nämlich, so hat ein Ortstermin mit dem Richter ergeben, ist das Trompetenspiel im Nachbarhaus nicht mehr zu hören.

Darf man das Trompetenspiel hören?

Der Profi-Trompeter aber will sich nicht in den Dachboden sperren lassen und hat Revision eingelegt, weshalb der Bundesgerichtshof in Karlsruhe klären soll, wie lange und wie laut das häusliche Musizieren sein darf, und wer auf seiner Seite, etwa durch eine Lärmschutzdämmung, für Abhilfe zu sorgen hat.