Bundesforst soll Nationale Naturerbefläche werden

Ein Waldstück des Bundesforstes in Thüringen, nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze, soll Nationale Naturerbefläche werden. Das gaben Vertreter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), zu der auch der Bundesforst gehört, am Dienstag bei einem Pressetermin in Rodacherbrunn im Landkreis Saale-Orla bekannt.

Grünes Band wird mit einbezogen

Dabei handelt es sich um 1.400 Hektar Staatswald zwischen den Orten Grumbach, Rodacherbrunn und der Landesgrenze beim oberfränkischen Nordhalben. In Teilen ist auch das "Grüne Band", der ehemalige DDR-Grenzstreifen und jetziges gesamtdeutsches Naturschutzprojekt, mit einbezogen. Der Fichtenwald soll demnach in einen Laubmischwald umgebaut werden, erklärte Udo Millow, Bereichsleiter für das Gebiet beim Bundesforst. Allerdings werde dieser langfristige Prozess mehrere Jahrzehnte dauern.

Wildschutzgatter sollen Bäume schützen

Angepflanzt werden sollen vor allem Buchen, Bergahorn und Tannen, die der Klimaveränderung trotzen können und auch nicht so stark von Schädlingen, wie dem Borkenkäfer befallen werden. Für diese Neuanpflanzungen und auch die natürlichen Aussaaten werden derzeit verstärkt Wildschutzgatter aufgestellt, die die jungen Pflanzen vor dem Verbiss durch Rehe und andere Wildtiere schützen sollen. Die Holzlatten für die Zäune wurden aus Schadholz aus dem betroffenen Waldgebiet direkt am Ort gesägt, erläuterte Udo Millow. Gebaut wurden sie in der Werkstatt für behinderte Menschen in Altengesees im Saale-Orla-Kreis.

Stürme haben geschwächte Bäume umgeworfen

Während des Waldumbaus werde der ehemalige Nutzwald weiter bewirtschaftet, sowohl für die Verkehrssicherung als auch für die Schädlingsbekämpfung. Im vergangenen Jahr seien 15.000 Festmeter Schadholz, vor allem Käferholz, aus dem Wald geholt worden, so Förster Udo Millow. Auch jetzt seien die Arbeiten in vollem Gang, da die jüngsten Stürme "Ylenia" und "Zeynep", durch Trockenheit und Borkenkäfer geschwächte Bäume reihenweise umgeworfen und abgebrochen hätten.

Borkenkäfer könnte sich wieder stärker ausbreiten

Die Pläne des Bundesforstes im thüringisch-bayerischen Grenzgebiet stoßen bei den angrenzenden Waldbesitzern nicht überall auf Gegenliebe. Sie befürchten, dass sich durch den naturnahen und sich künftig weitgehend selbst überlassenen Wald, der Borkenkäfer wieder stärker ausbreiten könne. Teile des Staatswaldes in Thüringen stehen als "Natura 2000 Gebiet" unter Naturschutz, andere Teile gehören zum streng geschützten Naturschutzgebiet Jägersruh-Gemäßgrund-Mulschwitzen, das an den Gemeindebereich von Nordhalben grenzt.