Bundesbauministerin besucht Lagarde-Siedlung in Bamberg

Abwasser spart Heizöl

Ein Herzstück des Energiesystem der neuesten Generation ist Bayerns größter Abwasserwärmetauscher. Die Abwasserwärmenutzung ist nicht neu, jedoch die Dimension der Anlage, die in Bamberg zum Einsatz kommen wird. 250 Meter lang ist der Wärmetauscher, der unter der Erde seine Arbeit verrichtet. Durch die Anlage sollen jährlich 2,3 Millionen Kilowattstunden Wärme erzeugt werden. Die Stadtwerke Bamberg erhoffen sich dadurch, 230.000 Liter Heizöl zu sparen und damit viel weniger Kohlendioxid zu erzeugen. Gerade in Zeiten wie jetzt eine Alternative zu knapp werdenden Gas und Öl.

Abwasser gilt als regenerative Energiequelle, die das ganze Jahr über zuverlässig zur Verfügung steht. Bis jetzt werden die Abwässer oft einfach nur in die Kanalisation gespült und bleiben ungenutzt. In Bamberg sollen sie für das Heizsystem eingesetzt werden. Dafür ist unter der Erde ein Wärmetauscher nötig, eine intelligente Energiezentrale und solarbetriebene Wärmepumpen in den einzelnen Häusern. Wichtig ist auch, dass das Abwasser aus geringer Entfernung kommt, da das einen Wärmeverlust durch lange Wege verhindert. Im Falle der Lagarde-Siedlung befindet sich der Wärmetauscher unterhalb der Zollnerstraße, also in unmittelbarer Nähe.