Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Hof und Rehau

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt am Freitag ihre bayerische Etappe der Deutschlandreise fort. Sie wird am Vormittag in Nürnberg am Mahnmal für die Opfer des NSU-Terrors erwartet, anschließend ist sie in München bei der Israelitischen Kultusgemeinde und einem Bürgerdialog zur Nationalen Sicherheitsstrategie. Im Rahmen ihrer Deutschlandtour zur nationalen Sicherheitsstrategie hat sie am Donnerstag die Feuerwache Rehau im Landkreis Hof besucht. Im Anschluss fand in Hof ein Bürgerdialog statt.

Außenministerin würdigt Ehrenamt in Rehau

In Rehau würdigte Baerbock die Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit für den Sicherheit: "In Deutschland engagieren sich 29 Millionen Bürger im Ehrenamt, ob Sport, Kultur oder im Bevölkerungsschutz, wie beispielsweise bei der Feuerwehr. Sie sind das Rückgrat für die alltägliche Sicherheit." Sie dankte der Feuerwehr stellvertretend für das Engagement auch außerhalb normaler Dienstzeiten. Der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz basiere in Deutschland zum großen Teil auf dem Ehrenamt, so Baerbock weiter.

Der Besuch diente der Ministerin, um im Rahmen ihrer Deutschlandtour zur neuen "Nationalen Sicherheitsstrategie" mit den Ehrenamtlichen vor Ort ins Gespräch zu kommen und sich nach deren Belangen und Wünschen zu erkundigen.

Bürgerdialog mit Außenministerin Baerbock in Hof

Ein Bürgerdialog zur Sicherheit hat am Donnerstagabend in Hof stattgefunden und ist überwiegend auf gute Resonanz gestoßen. Die Veranstaltung war nichtöffentlich, damit die Menschen sich möglichst unbefangen austauschen konnten. Bei einer BR-Umfrage danach lobte der Großteil der zufällig ausgewählten 50 Männer und Frauen zwischen 17 und 94 Jahren diese Form der Bürgerbeteiligung.

Auswärtiges Amt spricht mit Hofern über Krieg und Integration

In Kleingruppen hatten sich die Menschen aus Hof zusammen mit Vertretern des Auswärtigen Amtes vor allem Gedanken gemacht über Cyberkriminalität und Kriegsführung übers Internet sowie die Bedeutung von Integration zugereister und geflüchteter Menschen in Deutschland für Sicherheit und Stabilität. Die dreistündige Veranstaltung des Außenministeriums sei sehr informativ und konstruktiv gewesen. Außenministerin Annalena Baerbock diskutierte am Ende rund eine Dreiviertelstunde und damit länger als geplant mit den Hofer Bürgerinnen und Bürger.

Hof ist eine von insgesamt sieben Städten in Deutschland, in denen das Auswärtige Amt seit Mitte Juli Bürgerdialoge veranstaltet. Baerbock sei es wichtig gewesen, bei der Entwicklung der Nationalen Sicherheitsstrategie nicht nur Bundestag, Wissenschaft, Bundeswehr, und Verbänden zu befragen, sondern auch Bürger. Erste Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen.