Bundesagentur für Arbeit: Detlef Scheele geht in den Ruhestand

Fünf Jahre lang hat Detlef Scheele eine der größten Verwaltungen der Bundesrepublik geführt: die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg. In den ersten Jahren konnte der frühere SPD-Jugendsenator aus Hamburg nur gute Zahlen vom Arbeitsmarkt verkünden. Dann kam die Pandemie als riesiger Einschnitt in seine letzte berufliche Station vor dem Ruhestand.

Ab 1. August folgt ihm die frühere Arbeitsministerin der SPD, Andrea Nahles, auf den Sessel des Vorstandsvorsitzenden der BA nach. Ein guter Zeitpunkt, um den scheidenden Vorstandsvorsitzenden noch einmal an seiner Wirkungsstätte zu besuchen.

Im Vorstandsbüro in der Nürnberger Südstadt

Im Eiltempo einmal quer durch das verwinkelte Foyer der Bundesagentur für Arbeit in der Nürnberger Südstadt, vorbei an den Schnellaufzügen dieses Hochhausmolochs, schwungvoll die Treppe in den ersten Stock, rein ins Vorstandsbüro mit Blick auf die Regensburger Straße, der Kaffee wartet schon auf dem Schreibtisch. Dazu ein Wurstbrötchen. So beginnt der Arbeitstag des Mannes, der fünf Jahre lang mindestens einmal im Monat in allen Radio- und Fernsehprogrammen präsent war: Detlef Scheele – fünf Jahre lang Chef der Arbeitsagentur – ist mit sich im Reinen.

Scheeles Ziel: Langzeitarbeitslosigkeit besiegen

Sein vor dem Wechsel aus der Hamburger SPD in die Vorstandsetage in Nürnberg formuliertes Ziel, die Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren, sieht der Mann mit dem Drei-Tage-Bart erreicht. "Wir waren dann vor der Pandemie tatsächlich mal einen Monat – eine kleine Zeit – unter 700.000 Langzeitarbeitslosen. Wir waren bei einer Million gestartet." Dass die Zahl jetzt wieder deutlich höher liegt , sei nicht die Schuld von Politik, BA oder Kommunen, sondern liege an der Pandemie. Denn Langzeitarbeitslose, Un- und Angelernte seien die Leidtragenden dieser Pandemie. "Wir waren eigentlich erfolgreich und wir wissen auch wie's geht", sagt Scheele.

Pandemie bremst Fortschritte

Mit Langzeitarbeitslosigkeit geht für die Betroffenen häufig einher, dass der Tag seine Struktur verliert. Man lässt sich vielleicht gehen. Das färbt auch auf das Familienleben ab. Stichwort: Vererbte Langzeitarbeitslosigkeit: "Wir können jetzt Langzeitarbeitslose langfristig beschäftigen – ausdrücklich mit dem Ziel, dass die Kinder sehen, dass ihre Eltern zur Arbeit gehen", sagt Scheele. "Aus meiner Sicht funktioniert's. Blöd nur, dass die Pandemie kam."

Die Pandemie hat für den BA-Chef alles verändert: "Für sowas hatte ja niemand einen Plan. Wir haben relativ schnell Entscheidungen getroffen, die richtig waren. Wir haben sofort geschlossen." Man habe daraufhin Online-Kanäle geöffnet, die damals längst nicht so weit waren wie heute. "Aber, die haben wir rasant aufgebaut", sagt Scheele.

Alle zogen an einem Strang

Die Mitarbeiter in der Beratung, die ja ohne Termine dasaßen, wurden für die Abwicklung der Kurzarbeit abgezogen. Also, vom Arbeitsvermittler zur Abrechnung des Kurzarbeitergeldes. In Nullkommanix. Da alle in der Arbeitsverwaltung an einem Strang zogen, habe dies, so Scheele, ziemlich reibungslos funktioniert. Bei der monatlichen Pressekonferenz am 30. April 2020, in der Scheele drei Jahre lang eigentlich nur eine immer stärker zurückgehende Arbeitslosigkeit verkünden konnte, war dann alles anders. "Die Stellenmeldungen brachen zusammen. Es gab keine offenen Stellen. Man konnte auch nichts vermitteln." Das eigentliche Arbeitsmarktgeschehen war zusammengebrochen. Und niemand wusste, wie lange das anhält. Der sonst hanseatisch wirkende Scheele wirkt heute noch angefasst.

Zahlreiche neue Anforderungen

Jetzt – in der Rückschau – war die Kurzarbeit für Detlef Scheele das richtige Mittel, um den Arbeitsmarkt am Laufen zu halten – und den Betrieben die Mitarbeitenden zu halten. Für den Hanseaten ist dieses Thema weitgehend abgehakt. Jetzt drängen neue Aufgaben: Digitalisierung, Bürgergeld, Teilhabe-Chancen-Gesetz zur weiteren Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, das Qualifizierungs-Chance-Gesetz für bessere berufliche Weiterbildung, die Verlagerung der Berufsberatung weg von den Agenturen in die Schulen als lebensgeleitende Beratung vor dem Erwerbsleben.

Scheele: "Ich bin total zufrieden"

Eine ganze Latte an Aufgaben, die Detlef Scheele künftig als Privatmann in der Tageszeitung, im Radio oder im Fernsehen verfolgen wird. "Wenn ich hier ausscheide, da gehe ich total zufrieden. Aber, ich scheide ja nicht nur aus der BA, sondern, ich scheide aus dem gesamten Arbeitsleben aus", sagt Scheele. Er könne seiner Nachfolgerin ein ordentlich bestelltes Feld hinterlassen.

Endlich kann Detlef Scheele am Ende des Gesprächs an seinem inzwischen kalt gewordenen Kaffee nippen. Dann geht es zur Sitzung mit seinen Abteilungsleitern. Das Wurstbrötchen liegt noch unberührt auf seinem Schreibtisch, als er zu seinem nächsten Termin eilt.