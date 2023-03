Bundes-Premiere: Bamberger Busse sollen mit Pflanzenöl fahren

Die Stadtbusse in Bamberg sollen in Zukunft mit gebrauchtem Speiseöl betrieben werden. Wie die zuständigen Stadtwerke am Freitag mitteilen, handelt es sich dabei um ein bundesweites Pilotprojekt. Als erster ÖPNV-Anbieter testen die Stadtwerke Bamberg den Einsatz des sogenannten "Klima-Diesels". Der Testbetrieb soll Mitte April mit zwei Bussen starten.

Klima-Diesel: Rund 90 Prozent weniger CO2-Emissionen

Im besten Fall sollen ab Sommer alle 57 konventionell betriebene Busse mit dem E-Fuel aus 100 Prozent hydrierten Pflanzenölen fahren. Dieser setze rund 90 Prozent weniger CO2-Emissionen frei als herkömmlicher Diesel und könne ohne aufwendige technische Umrüstungen in die Tanks der Busse gefüllt werden. Das Pilotprojekt schaffe daher auch eine Übergangsphase für die kommenden Jahre, bis die Busflotte in Bamberg komplett auf E-Antrieb umgerüstet werde.

"Wenn wir die Automobilindustrie in ihrem Wandel nicht abwürgen wollen, müssen wir offen für neue Ideen und Brückentechnologien sein", wird Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in dem Schreiben zitiert. Kurzfristig könne der HVO-Kraftstoff einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten.

Biokraftstoff ausschließlich aus biologischen Rest- und Abfallstoffen

Die exakte Bezeichnung des Kraftstoffes lautet HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil). Die Zahl 100 stehe dafür, dass es sich um die reine Form hydrierter Pflanzenöle handelt. Der Biokraftstoff bestehe ausschließlich aus biologischen Rest- und Abfallstoffen und sei frei von Palmöl.

Laut den Stadtwerken Bamberg sind HVO-Kraftstoffe in Deutschland nur als geringfügige Beimischung zugelassen. HVO100 sei derzeit nicht an öffentlichen Tankstellen erhältlich. Die Stadtwerke dürften den Kraftstoff heute schon nutzen, weil sie es nur für Flottenfahrzeuge einsetzen und in einer eigenen Tankstelle betanken.