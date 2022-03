BUND warnt: Sonne lockt Igel früh aus Winterschlaf

Der Frühling beginnt und die Sonnenstrahlen locken Mensch und Igel aus dem winterfesten Quartier in die Sonne. Während der Mensch bei den nachts weiterhin niedrigen Temperaturen zurück in seine Wohnung gehen und sich etwas zu Essen aus dem Schrank holen kann, sind Igel in Gefahr. Laut BUND Naturschutz Würzburg wurden jedoch zuletzt vermehrt Igel-Sichtungen am Tag gemeldet.

Das Problem dabei: Das Tier ist nach dem Winterschlaf abgemagert und braucht Nahrung, findet diese aber noch nicht. Die Insekten und Würmer, die er gerne essen würden, gibt es aktuell aufgrund der kalten Nächte noch nicht in ausreichender Zahl, so der BUND. Daher schlafen Igel sonst eigentlich bis in den April oder gar Mai.

Nicht jeder Igel braucht Hilfe

Ist ein Igel aber aktuell zur früh aus seinem Winterlager gekommen, kann er unter Umständen tatsächlich auf menschliche Hilfe angewiesen sein, schreibt der Würzburger BUND. Nicht jeder Igel, der aktuell herumstreunert, ist jedoch zwingend ein Pflegefall. Manche Tiere suchen schlicht ein neues Versteck oder regen ihren Stoffwechsel mit der Sonne an und schlafen dann nochmals weiter.

Es gibt aber eben auch hilfsbedürftige Igel. Die kann man daran erkennen, dass die eigentlich nachtaktiven Tiere am Tag sichtbar sind, ziellos herumirren und abgemagert und kraftlos wirken.