Bund übernimmt Zwischenlager – BGZ informiert in Gundremmingen

Das Zwischenlager für hochradioaktiven Müll neben dem Atomkraftwerk Gundremmingen wird zum 01. Januar den Betreiber wechseln. Per Gesetz ist dann nicht mehr RWE, sondern der Bund zuständig. Details stellte der künftige Betreiber, die bundeseigene "Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH" (BGZ) bei einem Infoabend den Bürgern der Gemeinde Gundremmingen vor.

Lager in Gundremmingen wird vom Atomkraftwerk getrennt

Mit dem Jahreswechsel stellt der Bund das Personal für das Zwischenlager, in dem aktuell 58 Castorbehälter mit hochradioaktivem Müll eingelagert sind. Nach und nach soll das Zwischenlager auch räumlich stärker vom AKW Gundremmingen getrennt werden – beispielsweise durch eine eigene Zufahrt, ein Verwaltungsgebäude und eine eigene Stromversorgung.

Zwischenlager könnte einige Jahre länger gebraucht werden

Mit dem Betreiberwechsel ist der Bund dann auch für die Sicherheit im Zwischenlager verantwortlich – und das wohl länger als ursprünglich geplant. Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler kritisierte, dass der Gemeinde ursprünglich das Jahr 2046 für das Ende des Lagers zugesichert worden sei. Ein deutsches Endlager wird es aber wohl nicht vor dem Jahr 2050 geben. Bühler appelliert an die Verantwortlichen, schnell eine Lösung zu finden. Einige Bürger schlossen sich dieser Kritik an. Die BGZ verwies in diesen Fragen jedoch an den Gesetzgeber.

Freiwillige Feuerwehr könnte für Zwischenlager zuständig werden

Ein weitere Sorge sprach Gundremmingens Bürgermeister im Anschluss im Interview mit dem BR an. Sollte es nach der Abschaltung des AKW Gundremmingen die Werksfeuerwehr einmal nicht mehr geben, wäre nach heutigem Stand die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde für das Zwischenlager zuständig. Die könne diese Aufgabe aber kaum stemmen, betonte Bühler.