BUND sieht Parallelen zwischen WAA-Protesten und Hambacher Forst

Vor der Großdemonstration am Hambacher Forst am Samstag hat der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND), Hubert Weiger, Parallelen zu den Anti-WAA-Protesten in Wackersdorf (Lkr. Schwandorf) gezogen.

"Raus aus Atom, raus aus der Kohle"

Am Braunkohletagebau Hambach setze man den Einsatz für eine neue Energiepolitik fort, die vor Jahrzehnten in der Oberpfalz ihren zentralen Beginn in Deutschland genommen habe: "Raus aus Atom, raus aus der Kohle".

Weiger sagte dem BR am Mittwoch bei einer Andacht mit damaligen WAA-Gegnern am Franziskusmarterl bei Wackersdorf: "Und damit ist es durchaus ein Kreislauf der sich schließt. Bürger protestieren, kämpfen für den Wald so wie hier am Taxöldener Forst vor Jahrzehnten gegen ein Unglücksprojekt. Wir kämpfen jetzt am Hambacher Wald für Klimaschutz und gegen Naturzerstörung, gegen Menschenvertreibung durch die Braunkohle."

Protest für mehr Klimaschutz

Es werde von der Politik und der Wirtschaft an den Projekten so lange festgehalten, bis es nicht mehr möglich ist, so Weiger. "Das ist die Lehre. Und daher können wir nur hoffen, dass es gelingt, mit dem Protest eben nicht nur den Wald zu retten, sondern die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen Klimaschutz in Deutschland zu schaffen."