Bund Naturschutz: Zu viele Kanufahrer auf der Wiesent unterwegs

immer mehr Kajak- und Kanufahrer machen auf der Wiesent in der Fränkischen Schweiz Bootstouren. Kritisch sieht das der Bund Naturschutz (BN). Viele Kanufahrer legten am Ufer an, was verboten ist. Auch sollen einige laute Musik gemacht haben.

Bund Naturschutz kritisiert Verhalten vieler Kanufahrer

Die Tier- und Pflanzenwelt darf aber nicht gestört werden. Vögel, Insekten und Fische haben hier ihren Lebensraum. In einem offenen Brief fordert der Bund Naturschutz (BN) das Landratsamt Forchheim zu verstärkten Kontrollen am Fluss auf.

"Es geht bei der Sache auch um die Frage, welchen Tourismus wir in der Fränkischen Schweiz haben wollen. Wollen wir der Rummelplatz für Touristen sein, die hier Spaß, Action, Fun genießen und eine zertrampelte Landsschaft hinterlassen oder wollen wir nachhaltigen Tourismus? Und da finde ich auch, dass die Kanuverleiher gefragt sind, ein anderes Konzept vorzuschlagen."Christian Kiehr, Bund Naturschutz Ebermannstadt-Wiesenttal

Kanuverleiher können Kritik des BN nicht immer nachvollziehen

Drei Kajakverleiher an der Wiesent verdienen mit den Booten ihr Geld. Sie haben schon einige Einschränkungen vom Landratsamt erhalten. Sie dürfen zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl von Booten pro Tag vermieten. Außerdem weisen sie alle Kajakfahrer schriftlich auf die Regeln am Fluss und den Schutz der Natur hin. Der Kanuverleiher René Busch aus Waischenfeld kann die Kritik des BN nicht recht nachvollziehen. Die Bedenken der Naturschützer beruhten teilweise auf Beobachtungen und Halbwahrheiten.

Landratsamt erstellt Gutachten für die Wiesent

Wie es mit dem Tourismus auf der Wiesent weiter geht, stellt sich in den nächsten Monaten heraus. Noch in diesem Jahr erstellt das Landratsamt Forchheim ein Verträglichkeitsgutachten. So sollen Natur und Tourismus besser aufeinander abgestimmt werden.