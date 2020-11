Bund Naturschutz wirbt für Bio-Weihnachtsbäume

Weihnachtsbäume aus konventioneller Produktion werden gespritzt oder gedüngt, was laut Naturschützern Mensch und Umwelt schadet. Wer darauf verzichten mag und stattdessen einen Bio-Weihnachtsbaum aus der Region sucht, ist beim Bund Naturschutz (BN) richtig. Die Naturschützer bietet als Orientierungshilfe auf ihrer Internetseite einen Einkaufsführer an.

"Optimaler Weihnachtsbaum" kommt aus der Region

Mittlerweile sei es in allen bayerischen Regierungsbezirken möglich, Bio-Weihnachtsbäume zu kaufen, teilt der Bund Naturschutz mit. "Der optimale Weihnachtsbaum ist bio-zertifiziert und giftfrei aus einem Wald in der Region", so der BN-Waldreferent Ralf Straußberger. Es gebe aber viele Abstufungen.

An Verkaufsständen angebotene, konventionelle Weihnachtsbäume hätten oft schon weite Transportwege hinter sich, wenn sie zum Beispiel aus dem Sauerland oder gar aus Dänemark kommen. Dies trage zu höheren Schadstoffbelastungen bei und sei somit schlecht für Klima, Mensch und Umwelt.

Naturschützer kritisieren Weihnachtsbaumplantagen

Am umweltschonendsten erzeugt seien heimische Nadelbäume, die nicht aus einer Plantage kommen, sondern in den hiesigen Wäldern bei der Waldpflege anfallen oder auf Leitungstrassen wachsen. Problematisch sieht der BN, dass wegen der Weihnachtsbaumplantagen in Deutschland rund 50.000 Hektar an landwirtschaftlichen Flächen für die Erzeugung von Nahrungsmitteln nicht mehr zur Verfügung stehen.

Für "skandalös" hält es der Verband, wenn für Plantagen teilweise sogar Wälder gerodet werden. "Wir appellieren an Waldbesitzer und Förster, mehr Weihnachtsbäume aus ihren Wäldern anzubieten. Diese fallen bei der Waldpflege ohnehin an", so Straußberger. Die Naturschützer gehen davon aus, dass bisher nur etwa fünf Prozent der Weihnachtsbäume direkt aus dem Wald stammen.