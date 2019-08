Bund Naturschutz will Bäume in Gärten besser schützen

Die Ergebnisse einer bayernweiten Kommunalbefragung zum Thema "Baumschutzverordnung" will der Bund Naturschutz Bayern (BN) am späten Vormittag in Fürstenfeldbruck bei München vorstellen. Keine 100 der mehr als 2.000 bayerischen Kommunen haben derzeit eine solche Verordnung, die auch Bäume auf Privatgrund miteinschließt.

Bäume als natürliche Klimaanlagen

Dabei wäre eine Baumschutzverordnung jetzt wichtiger denn je, betont der Bund Naturschutz. Gerade in Zeiten der Klimakrise und zunehmender Hitzeperioden brauche man mehr statt weniger Bäume, sie seien als "natürliche Klimaanlagen" überlebensnotwendig und müssten deshalb dringend mehr geschützt werden, so der BN. Ließe sich nicht verhindern, dass ein Baum gefällt werde, müsse zumindest Ersatz gepflanzt werden – auch das wird in den Verordnungen geregelt.

Gegner der Baumschutzverordnung sammeln Unterschriften

Kritiker befürchten, dass sie dann nicht mehr selbst bestimmen können, was in ihren Gärten passiert. Wie verhärtet die Fronten oft sind, zeigt sich gerade im Landkreis Fürstenfeldbruck am Beispiel des Maisacher Ortsteils Überacker: Die Gemeinde will die Baumschutzverordnung auf das ganze Ortsgebiet ausweiten, die Gegner setzen sich zur Wehr. Mehr als 400 Unterschriften haben sie schon gesammelt.