BUND Naturschutz: Stellvertretender Landesvorsitzender geehrt

Sebastian Schönauer war seit 1992 stellvertretender Landesvorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern. Anfang Juli 2021 gab der heute 79-Jährige nach fast 30 Jahren sein Amt ab. Am Samstag wurde Schönauer für seine jahrzehntelange Tätigkeit mit einer Veranstaltung in Rothenbuch (Lkr. Aschaffenburg) geehrt und offiziell verabschiedet. Ihm zu Ehren wurde eine Linde gepflanzt. "Sebastian Schönauer war und ist eine wichtige Säule, Stütze und Pfeiler. Seine Expertise, sein Engagement und sein profundes Wissen werden wir sehr vermissen", so der BN-Vorsitzende Richard Mergner in seiner Laudatio.

Weiger: Schönauer hat sich um den Schutz des Wassers verdient gemacht

Der BN-Ehrenvorsitzende Hubert Weiger betonte der Pressemittelung zufolge: "Sebastian Schönauers Naturschutzleben war vorrangig dem Einsatz für unser wichtigstes Lebensmittel, dem Schutz des Wassers gewidmet. Sein Motto war: Jeder Tropfen zählt! Gerade auch durch seine Arbeit und seinen grandiosen Einsatz konnte das Hafenlohrtal vor dem Bau einer Trinkwassertalsperre gerettet werden. Seine Arbeit zum Schutz des Wassers gehört zum Wertvollsten, was unser Verband je geleistet hat und wird noch lange nachwirken."

Weiter für Erhalt des Hafenlorhtals engagiert

Sebastian Schönauer ist bis heute Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Hafenlohrtal e.V. und war laut BUND Naturschutz maßgeblich daran beteiligt, die Planung eines Wasserspeichers im Spessart zu verhindern und das Hafenlohrtal als eine der wertvollsten Kultur- und Naturlandschaften Nordbayerns zu erhalten. Dem BN bleibe er weiterhin als Beauftragter des Landesvorstands erhalten und stelle sein Wissen in allen Fragen des Grund- und Fließgewässerschutzes weiterhin zur Verfügung.