Bund Naturschutz: Situation für Amphibien in Bayern dramatisch

Bei einem Ortstermin im Landkreis Bamberg an der Kreisstraße zwischen Hirschaid und Amlingstadt hat der BUND Naturschutz in Bayern am Freitag auf die zunehmenden Probleme von heimischen Amphibien aufmerksam gemacht. Wegen der milden Temperaturen wandern bereits seit Anfang März Kröten, Frösche und Molche aus ihren Winterquartieren zu Laichgewässern. An insgesamt 2.000 Stellen entlang bayerischer Straßen sollen spezielle Zäune die Amphibien vor dem Verkehr schützen.

Immer weniger Amphibien gerettet

Generell stelle man bei der Amphibienrettung seit Jahren eine rückläufige Zahl an Tieren fest, sagte Richard Mergner, der Landesvorsitzende des Bund Naturschutzes in Bayern, dem BR. Das liege neben der Zerstörung der Lebensräume durch Baumaßnahmen besonders an der Erderwärmung und der Klimakrise, der konventionellen Landwirtschaft mit zu viel Pestizideinsatz und zu wenigen Durchgängen unter viel befahrenen Straßen in Bayern, so Mergner weiter. Sein dringender Appell: mehr ökologische Landwirtschaft, Amphibientunnel an Straßen in Feuchtgebieten und generell Maßnahmen gegen die Klimakrise.

Ehrenamtliche retten Frösche, Kröten und Molche

An Querungsstellen an Straßen in Bayern sammeln nach Bund-Naturschutz-Angaben Ehrenamtliche pro Jahr rund eine halbe Million Amphibien ein und bewahren sie so vor einem möglichen Tod auf der Straße. Allein im Landkreis Bamberg gibt es 26 solcher Abschnitte entlang von Straßen, die während der Krötenwanderung in den kommenden Wochen mit Amphibienzäunen gesichert sind.

Die Ehrenamtlichen helfen dort unter anderem Erdkröten, Fröschen und verschiedenen Molcharten, wie dem seltenen Kammmolch, in die Laichgebiete zu gelangen, sagte Johannes Otto Först von der BN-Kreisgruppe Bamberg im Gespräch mit BR24. Auch am Übergang zwischen Hirschaid und Amlingstadt nehmen die Zahlen von Amphibien im Schnitt seit Jahren ab, so Först.