Bund Naturschutz schlägt Grünes Band für Unesco-Welterbe vor

Exakt 32 Jahre ist es her, dass in Hof das sogenannte Grüne Band gegründet wurde. Umweltschützer wünschen sich, dass das Naturschutzprojekt an der ehemaligen Grenze zwischen BRD und DDR nicht nur das Siegel "Unesco-Welterbe" erhalten soll.