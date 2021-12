Bund Naturschutz rät zum Kauf von Bio-Weihnachtsbäumen

Eine saftig grüne Farbe, dicht bewachsen und zwei Meter hoch. So sieht der Traum-Weihnachtsbaum der Familie Siebenlist aus. Die Geschwister Willi und Gunda suchen gemeinsam mit ihrem Enkelkind Felix nach der perfekten Tanne. Aber es geht nicht nur ums Aussehen, denn die Tanne soll zusätzlich noch bio sein. "Ich finde, dass die Nadeln der Bäume länger halten.“, so Willi Siebenlist. "Auch für die Raumluft ist das viel besser, als die mit Dünger.“, fügt Gunda hinzu. Bei der Firma Marx im Spessart werden sie fündig.

Regional und ökologisch

Betreiber Günther Marx verkauft schon seit 2013 ausschließlich Bio-Tannen. Marx' Bäume sind die einzigen in Deutschland, die eine Naturland fair Zertifizierung haben. Dabei wird auf faire Arbeitsbedingungen und den regionalen und ökologischen Anbau geachtet. "Der Boden wird gemäht und nicht tot gespritzt. Bei Schädlingsbefall nehmen wir Sauermilchmolke.“, erklärt Marx.

Bund Naturschutz rät zu Bio-Tannen

Auch der Bund Naturschutz appelliert an die Käufer in einer Pressemitteilung, sich für eine Bio-Tanne zu entscheiden. "Wir empfehlen den Griff zu Bio-Weihnachtsbäumen aus Bayern. Diese wachsen ohne Kunstdünger und Pestizide auf und müssen nicht über lange Transportwege zu den Kunden gebracht werden. Das schont Böden, Umwelt und Klima“, so Christian Hierneis, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe München. So würden die meisten Weihnachtsbäume an den Verkaufsstellen immer noch auch konventionellem Anbau stammen. Hierbei sei der Einsatz von Giften und mineralischen Dünger, der das Grundwasser belastet, keine Ausnahme.

Umweltschonende Arbeit

Auch wenn der Umstieg zum Bio-Landwirt zunächst schwierig war, ist Marx jetzt sehr froh, ohne Herbizide und Fungizide arbeiten zu können: "Ich finde, man muss die Umwelt nicht mehr schädigen und strapazieren wie das teilweise gemacht wird.“ An Qualität müssen die Tannen nicht einbüßen, so Marx, "Wir kommen sehr gut zurecht, haben eine gesunde Farbe und anständige Bäume. Warum soll ich dann mit Chemie arbeiten?“

So bleibt der Christbaum lange gesund

Damit die Tanne auch daheim möglichst lange saftig und grün bleibt, rät Günther Marx, vor dem Aufstellen etwa zwei Zentimeter vom Baumstamm abzusägen. So kann die Tanne genug Wasser aufnehmen. Natürlich darf dann auf keinen Fall vergessen werden, dem Baum auch genug Wasser zu geben. Und so eine Tanne hat vor allem die ersten Tage sehr viel Durst. Wer das alles beachtet, dem garantiert er: Der Bio-Baum strahlt auch an Weihnachten noch so schön wie am allerersten Tag.