Bund Naturschutz Nürnberg wirbt um Verständnis für Hornissen

Ihnen eilt der Ruf voraus, gefährlich und aggressiv zu sein – vor Hornissen haben viele Menschen mehr Angst als vor anderen Insekten. Zu Unrecht, meint die Kreisgruppe Nürnberg des Bund Naturschutz und verweist darauf, dass Hornissen friedfertige und kontaktscheue Tiere sind, die unter Schutz stehen.

Mythen um Hornissenstich

Ein Hornissenstich sei nicht gefährlicher als der einer Wespe, so die Naturschützer. "Der Stich einer Hornisse ist nicht gefährlicher als der einer Honigbiene, einer Hummel oder einer herkömmlichen Wespe", so Wolfgang Dötsch vom Bund Naturschutz. "Dass Hornissen Menschen und Pferde mit wenigen Stichen töten können, ist wissenschaftlich widerlegt." Die Hornisse steche auch nur, wenn sie sich bedroht fühle. Deshalb sollten Menschen nicht näher als vier Meter an Hornissennester heran. Die Insekten selbst würden Menschen meiden. Allergiker müssten trotzdem vorsichtig sein, da auch Hornissenstiche zu einer allergischen Reaktion führen können.

Gefährdete Insektenfresser

Gefährlich seien Hornissen vor allem für andere Insekten, denn laut Bund Naturschutz jagen Hornissen zur Brutpflege Fliegen, Schmetterlinge, Libellen, Bienen oder kleinere Wespen. Kein Interesse hätten die Tiere dagegen an süßer Limo oder Kuchen. Erwachsene Arbeiterinnen, so die Experten, fressen fast nur Kohlenhydrate, also Pflanzensäfte von Fallobst und Baumrinden, Nektar von Blüten oder Honigtau der Blattläuse.

Die drei bis vier Zentimeter lange Hornisse ist die größte staatenbildende Wespenart Europas. Ein Volk benötige täglich rund ein halbes Kilo Insekten. Dafür sind die Tiere rund um die Uhr aktiv. Der Rückgang ihrer Nahrungsquellen und mangelnder Lebensraum wie Höhlen an großen Laubbäumen machen den geschützten Tieren das Leben schwer.

Hornissen stehen unter Schutz

Sollte eine Hornisse sich nachts, angezogen vom Licht, in ein Haus oder eine Wohnung verfliegen, sollte man ruhig bleiben, einfach das Licht ausschalten und das Fenster weit öffnen, damit das Insekt leicht wegfliegen kann. Stört einen ein Hornissennest und man will es unbedingt umziehen, sollte man es im Winter entfernt, da das Volk im Herbst abstirbt. Muss ein Volk vorher umgesiedelt werden, muss ein Spezialist beauftragt werden. Ratschläge gibt es bei den zuständigen Naturschutzbehörden.