12.04.2021, 05:28 Uhr

Bund Naturschutz Nürnberg legt Votum zum Frankenschnellweg vor

Geht es endlich weiter mit dem Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg? Der Bund Naturschutz will seine Klage dagegen zurückziehen und hat einen Kompromiss ausgehandelt. Nun waren die Mitglieder gefragt. Am Montag wird das Ergebnis vorgestellt.