Bund Naturschutz: Musterklage gegen Ortsumfahrung Dinkelsbühl

Die 3,5 Kilometer lange Umfahrung an der B25 sei geeignet für eine Musterklage, weil sie gegen das im Dezember 2019 vom Bund beschlossene Klimaschutzgesetz verstoße, da es zahlreiche klimafreundlichere Alternativen gebe. Das erklärte der Bund Naturschutz (BN) bei seiner Jahrespressekonferenz. Sollte die Klage erfolgreich sein, wären auch andere Straßenbauprojekte anfechtbar.

Naturfreundlichere Alternativen möglich

Zum einen sei eine Umfahrung entlang der Bahnlinie besser geeignet, zum anderen ist die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Nördlingen und Dombühl geplant, die eine Verkehrsalternative wäre. Mit einer neuen Ortsumfahrung würden dagegen Grundwasser und gefährdete Arten beeinträchtigt werden.

Klage mit Klimaschutzgesetz als Unterstützung

Schon seit Mai 2019 klagt der Bund Naturschutz gemeinsam mit der Bürgerinitiative Mutschachfreunde gegen den Planfeststellungsbeschluss, der die Ortsumfahrung genehmigte. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Klimaschutzgesetz beschlossen war, konnte der Bau bisher nur verschoben werden. Mit den Neuerungen durch das Klimaschutzgesetz und einem Beschluss des Verfassungsgerichtes in ähnlicher Sache hoffen die Aktivisten nun auf einen größeren Erfolg: Wäre die Klage erfolgreich, könnten so weitere ähnliche Straßenbauprojekte in ganz Bayern verhindert werden. Immerhin seien in Industrie, Energiewirtschaft und anderen Bereichen die CO2-Emmisionen heruntergefahren worden, nur beim Straßenbau gehe nichts voran, so der BN. Allgemein war ein großes Thema der Jahrespressekonferenz die Mobilitätswende.

Hoffen auf Tempolimit

Neben der geplanten Umfahrung in Dinkelsbühl sind laut Bund Naturschutz, will sich die Naturschutzorganisation um weitere kritische Straßenbauprojekte kümmern. Außerdem hoffe man weiterhin auf ein Tempolimit auf Autobahnen. Erfolge konnte der Bund Naturschutz 2021 mit seinem Streuobstpakt und beim Schutz von Feuersalamandern und Fischottern verzeichnen. Auch die Mitgliederanzahl war noch nie so hoch wie aktuell.