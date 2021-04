Bund Naturschutz lehnt Kompromiss zu Frankenschnellweg ab

Der Bund Naturschutz lehnt den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs weiterhin ab und führt die Klage gegen das Projekt weiter. Das hat ein Mitgliederentscheid ergeben, dessen Ergebnis der Umwelt-Verband am Montagvormittag (12.04.21) bekannt gegeben hat.

Tempolimit und Durchfahrtsverbot nicht überzeugend

Demnach votierten 56,6 Prozent der Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, gegen den mit der Stadt Nürnberg ausgehandelten Kompromiss. Er sah vor, dass ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern auf der ausgebauten Strecke gelten sollte. Außerdem sollte es ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen geben. Der Landesbeauftragte des Bund Naturschutz, Richard Mergner, zeigte sich nicht unzufrieden mit dem Abstimmungsergebnis.

"Verkehrspolitische Fehlentscheidung"

Trotz des ausgehandelten Kompromisses wäre die Umsetzung eine "verkehrspolitische Fehlentscheidung" gewesen, so Mergner. Somit wird der Bund Naturschutz den Prozess fortführen, obwohl der Bayerische Verwaltungsgerichtshof signalisiert hatte, dass er nur geringe Erfolgsaussichten habe. Allerdings rechnet der Umweltverband damit, dass die Haushaltslage in Nürnberg, aber auch die des Freistaats die Realisierung des 660-Millionen-Euro-Projekts ebenfalls erschweren wird.

Endgültige juristische Entscheidung dauert wohl noch länger

Was die eigene Klage angeht, prognostiziert der Bund Naturschutz, dass der Verwaltungsgerichtshof in diesem Jahr kein Urteil mehr sprechen wird. Zudem hat auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) geklagt. Der VCD wehrt sich vor dem Verwaltungsgericht in Ansbach gegen die zwischenzeitlich von der Stadt Nürnberg vorgelegte Umweltverträglichkeitsprüfung und einige Änderungen bei den Planungen. Die Stadt Nürnberg war noch vor Bekanntgabe des Mitgliederentscheids des Bund Naturschutz davon ausgegangen, dass es ohnehin noch rund drei Jahre dauern wird, bis es eine endgültige juristische Entscheidung über den Ausbau des Frankenschnellwegs gibt.