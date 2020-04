Bund Naturschutz kritisiert Gifteinsätze gegen Schwammspinner

In einer Mitteilung des Bund Naturschutz in Bayern (BN) mit Sitz in Nürnberg kritisieren die Umweltschützer die Schwammspinnerbekämpfung der Forstverwaltung. "Wir sind erschüttert, dass sich die Begiftungsflächen gegenüber 2019 auf 3000 Hektar etwa verdoppelt haben", so Landesvorsitzender Richard Mergner. Das Pestizid Mimic träfe alle frei fressenden Insektenarten, die sich von Blättern der vorhandenen Bäume, Sträucher, Gräser und Kräuter ernähren, die mit dem Fraßgift benetzt würden. Damit wirke Mimic nicht selektiv nur auf Schwammspinnerraupen.

Appell an Ministerpräsident Söder

Mit diesem Insektensterben verlören auch viele Fledermaus- und Vogelarten sowie andere Insektenarten wie der Großer Puppenräuber wesentliche Teile ihre Nahrungsgrundlage. Dabei stünden viele Eichenwälder gerade wegen der Vielfalt an Insekten, Fledermaus- und Vogelarten unter Schutz. "Wir appellieren an Ministerpräsident Markus Söder, die Giftdusche in den Wäldern zu stoppen, wenn er das Insektensterben eindämmen will", so Richard Mergner weiter.

Laut Naturschützern fehle die rechtliche Grundlage für Gifteinsatz

Die Naturschützer vermissen zudem Beweise die belegen, dass der Bestand der Eichenwälder durch den Schwammspinner gefährdet. Damit fehle die rechtliche Grundlage für einen derartigen Petizideinsatz. Schwammspinner sind Nachfalter, deren Raupen das junge Laub an den Bäumen fressen.