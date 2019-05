Bund Naturschutz klagt gegen Kanu-Verleiher

Derzeit dürfen Ausflügler mit Kanus der Verleiher den Fluss in der Fränkischen Schweiz hinunter paddeln. Dem Verwaltungsgericht in Bayreuth liegt nun aber ein Eilantrag des Bund Naturschutzes vor, der das stoppen könnte, bestätigte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichtes dem Bayerischen Rundfunk. In den nächsten Tagen könnte über den Eilantrag entschieden werden.

Naturschützer in Sorge um seltene Vögel

Hintergrund ist eine Klage des Bund Naturschutz gegen die Schifffahrtsgenehmigung des Landratsamtes Forchheim für die drei Kanuverleiher. Nach Angaben des Bund Naturschutz handelt es sich bei dem befahrenen Flussabschnitt um europäische Naturschutz- und Vogelschutzgebiete. Seltene Vögel wie der Eisvogel oder der Zwergtaucher würden durch die vielen ungeübten Bootsfahrer in der Brutzeit gestört.

Zoff um die Genehmigung für Kanus

Bis am Verwaltungsgericht in Bayreuth über die Klage entschieden wird, kann es allerdings noch Jahre dauern. Mit dem Eilantrag will der Bund Naturschutz erreichen, dass bereits jetzt die Schifffahrtsgenehmigung erst für Mitte Juni - nach der Brutzeit des Eisvogels - erteilt wird. Die Wiesent ist ein bei Kanufahrern beliebter Fluss. Individual-Paddler und Einzeltouristen sind.