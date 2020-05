Bund Naturschutz klagt gegen Ausnahmeregelung zur Fischotterjagd

Der Bund Naturschutz hat gegen die Ausnahmeregelung zur Tötung von Fischottern in der Oberpfalz Klage erhoben. Das teilte die Regierung der Oberpfalz am Freitag mit. Eine Begründung der Klage liege demnach noch nicht vor. Das Verwaltungsgericht Regensburg habe die Regierung der Oberpfalz nunmehr aufgefordert zunächst die Verwaltungsakten vorzulegen.

Ultima ratio zum Schutz der Teichwirtschaft

Weil es immer mehr Fischotter gibt, die laut Regierung in der Oberpfalz Teiche leer fressen, dürfen dort einzelne Tiere gefangen und getötet werden. Obwohl der Fischotter zu den artengeschützten Tieren zählt. Die Regierung der Oberpfalz hat im März erlaubt, dass in den Landkreisen Cham, Schwandorf und Tirschenreuth dieses Jahr sechs männliche Fischotter gejagt werden. Das Pilotprojekt diene als "ultima ratio zum Schutz der Oberpfälzer Teichwirtschaft", teilte die Regierung mit. Andere Instrumente des Managementplans, insbesondere Einzäunung oder andere Maßnahmen, seien dort nicht anwendbar oder erfolgreich, hieß es.

Fischotter ist zurückgekehrt

Die Fischotter waren in Bayern schon so gut wie ausgestorben. Doch offenbar breiten sie sich in den letzten Jahren vor allem im Osten Bayerns wieder mehr aus - zum Leidwesen der dortigen Teichbesitzer, deren Fische gefressen werden. "Immer mehr Teichwirte geben deshalb auf", sagt Alexander Flierl, CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der Teichgenossenschaft Oberpfalz. Die Rede ist inzwischen von Schäden von bis zu 500.000 Euro.

Der Naturschutzbeirat der Regierung der Oberpfalz hatte den artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigungen im Vorfeld ihrer Erteilung und Zustellung an die Jagdausübungsberechtigten mehrheitlich zugestimmt. Unabhängig davon soll das Thema bei der nächsten Sitzung des Naturschutzbeirates - die coronabedingt verschoben werden musste - ausführlich diskutiert werden, hieß es in einer Pressemitteilung.